Inter-Lazio 0-1, il tabellino della partita del Campionato Primavera 1

Inter-Lazio è terminata con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita del Campionato Primavera 1 e valida per la trentaduesima giornata.

DI MISURA – Cade l’Inter Primavera tra le mura amiche del Konami Youth Development Centre: la Lazio vince 1-0 grazie a un gol di D’Agostini nella ripresa e infligge ai nerazzurri un altro colpo dopo l’eliminazione in Youth League. La squadra di Zanchetta parte con buon piglio e sfiora il vantaggio nel primo tempo con Maye e Pinotti, ma la difesa biancoceleste regge. Al 27’ un brutto intervento proprio di D’Agostini su Topalovic fa discutere, ma l’arbitro non estrae il cartellino. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con equilibrio. Nella ripresa l’Inter continua a spingere, ma manca di precisione: al 52’ Pinotti spara alto da buona posizione. Al 62’ la Lazio colpisce: corner di Milani, palla vagante in area e D’Agostini è il più lesto a ribadire in rete per lo 0-1. I padroni di casa provano a reagire con Spinaccè e Maye, ma senza fortuna. All’82’ l’ultima occasione: punizione di Cocchi e colpo di testa alto di Maye. La Lazio resiste e porta a casa tre punti pesantissimi, salendo a quota 50. L’Inter resta ferma a 63, rischiando di perdere il secondo posto a favore del Sassuolo.

INTER-LAZIO PRIMAVERA 0-1 – IL TABELLINO

Inter (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 26 Garonetti (15 Perez 75′), 6 Maye, 17 Motta (3 Cocchi 53′); 16 Venturini, 14 Bovo (4 Zanchetta 53′), 29 Topalovic (9 Lavelli 73′); 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 27 Pinotti (18 Mosconi 53′).

In panchina: 21 Zamarian, 10 Quieto, 13 Kangasniemi, 28 Romano, 34 Ballo, 37 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Lazio (4-3-3): 22 Renzetti; 24 Zazza, 5 Bordon F., 3 Bordon R., 78 Milani (29 Karsenty 78′); 8 Di Tommaso, 4 Nazzaro, 10 Munoz (2 Ferrari 46′); 17 Serra (19 Sulejmani 78′), 9 D’Agostini, 18 Farcomeni (6 Petta 89′).

In panchina: 1 Bosi, 12 Cipriani, 7 Gelli, 11 Cuzzarella, 25 Marinaj, 28 Ciucci.

Allenatore: Sergio Pirozzi

Arbitro: Gemelli Assistenti: Meraeviglia-Iuliano

Gol: 62′ D’Agostini (L).

Ammoniti: Venturini (I), Farcomeni (L), Renzetti (L).

Recuperi: 3′. P.T. – 5′ S.T.