Inter-Juventus U19, pagelle: Owusu la decide, Carboni illumina

Inter-Juventus di Primavera 1 termina 1-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Il migliore in campo è Owusu che decide il match. Bene anche Valentin Carboni, che in un’ora di gioco illumina sulla trequarti

NIKOLAOS BOTIS 6 – Praticamente inoperoso.

Inter-Juventus U19, pagelle – LA DIFESA

ALESSANDRO FONTANAROSA 6 – Rientrato dall’infortunio in un ruolo non suo, svolge una buona guardia in difesa. Esce per infortunio.

Dal 82′ ANDREA PELAMATTI SV

SHERIFF KASSAMA 6 – Guida la difesa e sembra in ripresa rispetto alle ultime uscite.

SAMO MATJAZ 5,5 – Alcuni errori in uscita sporcano una prestazione sufficiente.

MATTIA ZANOTTI 5,5 – Nel finale appare nervoso e rischia l’espulsione.

Inter-Juventus U19, pagelle – IL CENTROCAMPO

EBENEZER AKINSANMIRO 6 – A centrocampo svolge il suo compito di rottura e lega i reparti.

ALEKSANDAR STANKOVIC 5,5 – La sua regia oggi è oscurata dalla mediana bianconera.

JACOPO MARTINI 5,5 – Prestazione opaca, non riesce a incidere.

Inter-Juventus U19, pagelle – L’ATTACCO

DENNIS CURATOLO 6 – Prende il posto di Iliev e nonostante il gol a tu per tu fallito è una spina nel fianco.

Dal 62′ ENOCH OWUSU 7 – Entra e spacca la partita, segnando anche il gol vittoria.

FRANCESCO PIO ESPOSITO 6 – Il capitano ci mette grinta, ma oggi manca un po’ di cattiveria sottoporta.

VALENTIN CARBONI 6,5 – In assenza di Iliev è lui a prendersi la scena. Sfiora un gol clamoroso ma in generale i compagni si affidano a lui.

Dal 62′ MALANG SARR 6 – Entra bene in partita e mette in difficoltà la difesa bianconera.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 6,5 – Alcune assenze e alcune scelte innovative non comportano un cambio dell’atteggiamento dei suoi, che giocano una partita attenta e, aiutati anche dall’uomo in più, infilano la seconda vittoria consecutiva. Ora i playoff possono tornare ad essere un obiettivo raggiungibile.