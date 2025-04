Inter-Juventus Primavera 1-1, il tabellino della partita della 35ª giornata

Inter-Juventus Primavera è finita con il punteggio di 1-1: di seguito il tabellino della partita del Campionato Primavera 1, valida per la trentacinquesima giornata.

PAREGGIO – Dopo l’1-1 del primo tempo con le reti di Topalovic e Crapisto, nella ripresa l’intensità delle due squadre non cala, anche se le occasioni da rete diventano praticamente nulle. Inter e Juventus giocano vis a vis anche nella seconda frazione di gioco al Konami Centre, ma manca l’acuto vincente degli uomini più talentuosi. Anche se a provarci di più è l’Inter che al 51′ sfiora il gol del vantaggio con Thomas Berenbruch, ma è bravo Radu a metterci una pezza e a salvare la sua squadra. Poi girandola di cambi per Zanchetta e Magnanelli, con il primo che lancia in campo Pinotti, Venturini e Garonetti. Mentre il secondo prova a cambiare mando dentro i vari Pugno, Finocchiaro e Biliboc. Nel finale, chance anche per Lavelli. Ma la partita non si accende in termini di occasioni. Verso l’ora di gioco contatto in area di rigore tra De Pieri e Martinez, ma per l’arbitro non c’è nulla. Nel finale, la squadra di Zanchetta ci prova ancora con le solite folate dello stesso De Pieri e con la velocità di Aidoo a destra, ma la Juventus tiene. Il match termina 1-1 al Konami Centre. Con questo pari, i nerazzurri salgono a quota 67 punti, andando a +1 sul Sassuolo. Di seguito il tabellino di Inter-Juventus Primavera.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA 1-1 – IL TABELLINO

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi (60’ Garonetti), Alexiou, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch (60’ Venturini); De Pieri, Spinaccè (86’ Lavelli), Mosconi (60’ Pinotti).

In panchina: Zamarian, Maye, Quieto, Bovo, Motta, Della Mora, Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Juventus (4-2-3-1): Radu; Ventre (82’ Biliboc), Rizzo (73’ Verde), Martinez, Pagnucco (58’ Nisci); Boufandar, Ngana; Savio, Crapisto, Merola (82’ Finocchiaro); Vacca (73’ Pugno).

In panchina: Marcu, Ripani, Montero, Sosna, Djahl, Lopez.

Allenatore: Francesco Magnanelli

Arbitro: Allegretta (sezione di Molfetta), Colaianni-Chichi

Gol: 3′ aut. Pagnucco (J), 42′ Crapisto (J).

Ammoniti: Merola (J), Berenbruch (I), Martinez (J), Ngana (J)

Recuperi: 2’ PT, 5’ ST