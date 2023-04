Inter-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali: un ‘big’ in campo

In campo alle 18.00 Inter-Juventus Primavera, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Cristian Chivu punta anche su un ‘big’ per il suo undici, ovvero l’argentino Valentin Carboni.

VENTOTTESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che scende in campo oggi in casa per la gara contro la Juventus. Vincere è fondamentale per continuare a sperare di entrare nei playoff per lo scudetto. Di seguito le scelte del tecnico nerazzurro, che punta anche su Valentin Carboni.

INTER-JUVENTUS PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Botis; Zanotti, Fontanarosa, Stankovic, Matjaz, Martini, Carboni, Kassama, Curatolo, Esposito Akinsanmiro.

A disposizione: Zamarian, Tommasi, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Andersen, Biral, Nezirevic, Dervishi, Stante, Owusu, Pelamatti, Zefi, Pozzi.

Allenatore: Cristian Chivu.

JUVENTUS: Vinarcik; Dellavalle, Hasa, Anghele, Nonge, Citi, Moruzzi, Maressa, Mancini, Nzouango, Bonetti.

A disposizione: Fuscaldo, Valdesi, Doratiotto, Mbangula, Turco, Srdoc, Ripani, Bassino, Biliboc, Finocchiaro.

Allenatore: Paolo Montero.