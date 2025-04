Inter-Juventus Primavera 1-1, pagelle: Topalovic da 7, difesa giù!

L’Inter Primavera pareggia contro la Juventus con il risultato di 1-1. Torna Topalovic tra i titolari e brilla con il gol, male invece la difesa. Le pagelle.

Calligaris 6: Forse si abbassa in anticipo, Crapisto lo vede e alza la palla beffandolo in uscita. Piccolo errore, ma non da insufficienza.

Inter-Juventus Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Spinge e lo fa anche con qualità nei possessi che passano dai suoi piedi. Cerca la profondità e torna ad essere incisivo.

Re Cecconi 5.5: La Juventus passa al centro e segna proprio su imbucata in area di rigore. Gabriele e il compagno di reparto si dividono le responsabilità.

– dal 59′ Garonetti 6.5: Blocca una ripartenza con una facilità disarmante, entra al meglio e gioca con convinzione al centro della difesa.

Alexiou 5.5: Il passaggio di Vacca passa alle sue spalle, non chiude la traiettoria e non evita il gol di Crapisto.

Cocchi 6: Manca nell’ultimo tocco con il sinistro, arriva sul fondo ma non tira o crossa verso il centro dell’area di rigore.

Inter-Juventus Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 6.5: Sfiora il gol ad inizio partita con una spaccata, poi fa un assist magico per Topalovic. Rivederlo con gli Under è tutt’altra storia, finalmente!

– dal 59′ Venturini 5.5: Il cambio gioco al 93′ spiega bene il suo ingresso. Poco utile, nemmeno con gli inserimenti si fa vedere.

Zanchetta 5.5: Pagnucco ha spazio eccessivo e passa senza problemi dal centro del campo sulla trequarti. Lui non c’è e manca nell’interdizione.

– dal 74′ Bovo 6: Non perde il controllo per attaccare nel finale, ha una chance su calcio d’angolo ma è difficile segnare.

Topalovic 7: Dopo settimane di panchina riassaggia il sapore degli undici e dimostra il motivo per cui è fondamentale per i compagni. Segna il gol del momentaneo 1-0 e lo fa con un tocco di fino sotto le braccia di Radu.

Inter-Juventus Primavera, pagelle – ATTACCO

Mosconi 5.5: Sembra uno dei più pericolosi dell’Inter, però sbaglia un’occasione clamorosa nel primo tempo sul risultato di 1-0. Sarebbe stato il raddoppio…

– dal 59′ Pinotti 5.5: Non dà niente di più rispetto al compagno uscito al suo posto. Soffre il mismatch fisico.

Spinacce 5: Questa squadra gioca poco con le punte centrali, ma anche Matteo trova pochi spazi per farsi servire. E quando viene servito sbaglia un’occasione ghiotta di testa al 79′ da solo in area di rigore.

– dall’86’ Lavelli S.V.

De Pieri 6: Giocare sul suo sinistro per arrivare sul fondo non lo aiuta affatto. Non ha la possibilità di rientrare al centro, si isola dal gioco.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6: La squadra continua a segnare poco e a produrre anche meno in fase offensiva. Puntare esclusivamente sulle fasce quando i giocatori non vivono il miglior periodo di forma non è consigliabile, ma il pareggio odierno è comunque positivo. Il secondo posto è saldo a +1, con Berenbruch e Aidoo di rientro dalla prima squadra aumenta la fiducia.