Inter-Juventus Primavera 1-1 al 45′: a Topalovic risponde Crapisto

L’Inter Primavera sta pareggiando con la Juventus per 1-1 al 45′. Alla rete siglata da Luka Topalovic, dopo una splendida azione corale dei nerazzurri, ha risposto Francesco Crapisto.

PRIMO TEMPO – L’Inter inizia benissimo il match del Campionato Primavera contro la Juventus. Dopo soli 3 minuti di gioco, infatti, la squadra nerazzurra trova il gol del vantaggio grazie al tocco vincente di Luka Topalovic a concludere un’azione bella ed efficace che ha visto in Thomas Berenbruch un altro protagonista. Il prosieguo della frazione vede i nerazzurri continuare a giocare a memoria, provando a mettere in difficoltà i propri avversari per ribadire il proprio vantaggio. I bianconeri, dal canto proprio, tentano di rendersi pericolosi accelerando la velocità del proprio gioco, ma la difesa nerazzurra si rivela inizialmente compatta e ordinata. La pressione dei bianconeri cresce progressivamente, con la compagine allenata da Francesco Magnanelli che chiude in crescendo i secondi 45 minuti. I tentativi dei piemontesi producono l’effetto sperato, con il pareggio che si materializza al 42′ grazie al gol di Francesco Crapisto. L’italiano è bravo a raccogliere l’invito di Alessio Vacca e a superare, con un un tocco sotto, il portiere Alessandro Calligaris. Si va negli spogliatoi sul risultato momentaneo di 1-1.