Inter-Juventus Primavera, 0-0 al 45′: a Chivu manca solo il gol

Finisce 0-0 il primo tempo tra Inter e Juventus Primavera nella 28esima giornata di Campionato Primavera.

NB: Segui Inter-Juventus Primavera grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – Dopo solo un minuto arriva la prima occasione per Pio Esposito, sul cross di Mattia Zanotti l’attaccante colpisce bene di testa ma finisce poco a lato. Al 7′ Akinsanmiro prova da fuori area con un tiro potente e basso di destro che va poco lontano dal palo. Molto meglio l’Inter, aiutata forse anche dai giocatori d’esperienza oggi in campo. I nerazzurri sono messi bene in campo ma in fase offensiva manca un po’ di precisione. Al 31′ Esposito non riesce a colpire bene un pallone molto complicato, non lontano dalla porta bianconera. La prima occasione della Juventus arriva al 40′ con un tiro da lontano di Maressa che non preoccupa Botis. Nessun gol nel primo tempo, che termina 0-0. Va comunque sottolineata una buona prestazione della squadra di Cristian Chivu, manca però un po’ di cattiveria negli ultimi metri per trovare il vantaggio.