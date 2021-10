Inter, in Inghilterra inseriscono Iliev nella lista dei giovani più forti

L’Inter ha un ottimo futuro in termini di giovani calciatori. Il centrocampista bulgaro è stato inserito dal Guardian nella lista dei più bravi nati nel 2004

GIOVANI − L’Inter può guardare con ottimismo al futuro, grazie ad un parco di giovani giocatori molto promettenti. Tra questi rientra il centrocampista bulgaro Nikola Iliev. Il giornale inglese Guardian, infatti, lo ha inserito nella lista dei 60 giocatori più promettenti nati nel 2004. Iliev, cresciuto nel Botev Plovdiv, in cui ha segnato in una sola stagione 15 reti in 11 partite, nel 2020 si è trasferito all’Inter. I nerazzurri hanno vinto la concorrenza di grandi club internazionali come Ajax e Manchester United.

Fonte: Guardian