Inter, il weekend del Settore Giovanile: sei vittorie e doppia goleada

Weekend decisamente positivo per il settore giovanile dell’Inter che ottiene ben sei vittorie con due goleade (rispettivamente contro Sassari Torres e Como per l’Under 19 e l’Under 17 femminile).

RISULTATI − Andamento positivo per il settore giovanile dell’Inter. La squadra Primavera allenata da Cristian Chivu ha ottenuto un’ottima vittoria in trasferta contro il Napoli per 0-2 grazie alle reti di Casadei e Satriano. Doppia vittoria anche per Under 18 e Under 17 con un 1-4 contro l’Ascoli e 2-0 contro il Venezia. Doppia sconfitta invece per l’Under 16 e l’Under 15 entrambe contro l’Atalanta e rispettivamente per 2-1 e 3-0. Goleade per l’Under 19 femminile (10-0 alla Sassari Torres) e l’Under 17 femminile (2-11 contro il Como). Chiude l’Under 15 femminile con una bella vittoria per 4-0 contro il Calcio Lecco.