Inter, i risultati del weekend delle giovanili

Si è chiuso il weekend del calcio giocato per l’Inter. I nerazzurri della prima squadra hanno sbancato 5-0 l’Arechi di Salerno e sono campioni d’inverno. Ecco tutti i risultati del settore giovanile dell’Inter con due sconfitte e tre vittorie nei cinque match giocati.

PRIMAVERA – Il risultato che fa più male è la sconfitta per 2-1 rimediata dall’Inter Primavera di Cristian Chivu (non presente in panchina) contro il Lecce (vedi articolo). La 13′ giornata del campionato Primavera insomma è stata indigesta così come per l’under 18 dell’Inter con i nerazzurri caduti 4-3 sul campo della Lazio. Ecco tutti gli altri risultati.

PRIMAVERA – UNDER 19

Sabato 18 dicembre 2021 – Campionato, 13^ giornata

Lecce vs INTER 2-1 (88′ Iliev)

UNDER 18 SERIE A E B

Domenica 19 dicembre 2021 – Campionato, 13^ giornata

Lazio vs INTER 4-3 (19′ Sarr, 36′ Clerici, 50′ Carboni)

UNDER 17 SERIE A E B

Domenica 19 dicembre 2021 – Campionato, 13^ giornata

INTER vs Hellas Verona 4-0 (7′ Di Maggio, 31′, 58′ e 86′ Zefi)

UNDER 16 SERIE A E B

Domenica 19 dicembre 2021 – Amichevole

Parma vs INTER 0-3 (9′ Ciardi, 35′ e 70′ Bassini)

UNDER 15 SERIE A E B

Domenica 19 dicembre 2021 – Campionato, 9^ giornata

INTER vs Venezia 2-1 (31′ Urbano, 74′ Balduzzi)