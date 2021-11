Inter, i risultati del settore giovanile nel weekend: cinque su sei

Nonostante la sosta per le nazionali abbia messo in pausa alcuni dei campionati di categoria (tra cui Prima Squadra e Primavera), le giovanili dell’Inter – maschili e femminili – sono scese in campo nello scorso fine settimana. Con ben cinque vittorie su sei.

CINQUE SU SEI – Ben cinque le vittorie – tra maschile e femminile – nel settore giovanile dell’Inter nell’ultimo weekend. A saltare all’occhio è specialmente il risultato dell’Under 17 Femminile, che ha rifilato la bellezza di 18 (diciotto!) gol al Calcio Lecco. Di seguito il riepilogo con risultati e marcatori, fornito dal sito ufficiale della società nerazzurra.

INTER, I RISULTATI DEL WEEKEND DEL SETTORE GIOVANILE NERAZZURRO

UNDER 17 SERIE A E B

Domenica 14 novembre 2021 – Campionato, 9^ giornata

INTER vs Atalanta 2-1

Marcatori: 8′ Di Maggio, 42′ Esposito

UNDER 16 SERIE A E B

Domenica 14 novembre 2021 – Campionato, 6^ giornata

Vicenza vs INTER 2-0

UNDER 15 SERIE A E B

Domenica 14 novembre 2021 – Campionato, 6^ giornata

Vicenza vs INTER 1-2

Marcatori: 23′ Carbonara, 58′ Balduzzi

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 14 novembre 2021 – Campionato, 6^ giornata

Hellas Verona vs INTER 2-8

Marcatrici: 16′ autogol, 32′ Contena, 55′ Calegari, 60′ Dragoni, 68′ Pavan, 73′ Ronchetti, 85′ Cochis, 90′ Baruffaldi

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 14 novembre – Campionato, 7^ giornata

INTER vs Calcio Lecco 18-0

Marcatrici: 1’ Tartaglia, 4’, 7’, 8’, 12’, 13’, 19’, 24’, 28’, 35’ e 37’ Tironi, 15’ e 18’ Trandafir, 20’ D’Elia, 30’ Fornara, 36’ Fadda, 54’ e 80’ Di Cataldo

UNDER 15 FEMMINILE

Domenica 14 novembre – Campionato, 7^ giornata

Gavirate vs INTER 1-7

Marcatrici: 1’ e 59’ Brambilla, 22’, 36’ e 48’ Santoro, 37’ Agosta, 46’ Venturi

