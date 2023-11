Inter-Genoa Primavera 2-0, il tabellino della partita della 9ª giornata

Inter-Genoa Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la nona giornata del Campionato Primavera 1.

VETTA CONFERMATA – In attesa del Milan, in campo ora, l’Inter si conferma prima in classifica nel Campionato Primavera 1. Ma serve sudare non poco per avere la meglio del Genoa, presentatosi a Interello con un atteggiamento più che difensivo e che non concede nulla nel primo tempo. Partita non certo entusiasmante, ma al 79′ un bel cross di Matteo Cocchi pesca in area Luca Di Maggio che di testa mette dentro. Un altro subentrato, Jan Zuberek, tre minuti più tardi mette a sedere un avversario e dal fondo trova arretrato Ebenezer Akinsanmiro per la conclusione di piatto che vale il raddoppio. Decisivi i cambi di Cristian Chivu, mentre l’allenatore ospite Alessandro Agostini ha modificato il suo undici titolare solo all’86’ a gara finita. Questo il tabellino di Inter-Genoa del Campionato Primavera 1.

INTER-GENOA PRIMAVERA 2-0 – IL TABELLINO

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo (56′ Nezirevic), Stante, Matjaz, Cocchi; Berenbruch (78′ Owusu), Stankovic, Akinsanmiro; Spinaccè (56′ Di Maggio), Sarr (78′ Zuberek), Quieto (71′ Diallo).

In panchina: Raimondi, Bovo, Stabile, Motta, Guercio, Ricordi.

Allenatore: Cristian Chivu.

Genoa (4-2-3-1): Calvani; Scaravilli, Cissé, Abdellaoui, Sarpa (86′ Meconi); Arboscello, Kuavita; Romano, Papadopoulos, Omar (86′ Papastylianou); Bornosuzov.

In panchina: Consiglio, Tosi, Rossi, Ferroni, Pinto, Barbini, Pittino, Bosia, Thorsteinsson.

Allenatore: Alessandro Agostini.

Arbitro: Francesco Zago della sezione di Conegliano (Renzullo – Rinaldi).

Gol: 79′ Di Maggio, 82′ Akinsanmiro.

Ammoniti: Akinsanmiro, Stante (I), Bornosuzov, Papadopoulos, Omar (G).

Recupero: 1′ PT, 4′ ST.