Inter-Genoa Primavera 0-0 al 45′: predominio ma non si sfonda

Inter-Genoa del Campionato Primavera 1 ha visto concludersi ora il primo tempo sul punteggio di 0-0: nessun tiro in porta per il momento a Interello, nonostante il predominio. Segui QUI il LIVE della partita.

INTER-GENOA PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Pochissime opportunità in tutto il primo tempo, nonostante l’Inter giochi quasi sempre nella metà campo avversaria. Cinque minuti per la prima occasione, punizione che Thomas Berenbruch calcia sulla barriera andando poi a prendere la respinta per tirare alto. Ritmi non eccelsi, al 20′ palla dentro da sinistra per Amadou Sarr che in scivolata non riesce a deviare in rete nell’area piccola e poi Mike Aidoo manda sul fondo da posizione defilata. Poco dopo contrasto in area del Genoa fra Berenbruch e Christos Papadopoulos, ma per l’arbitro è tutto regolare. Ci prova Aleksandar Stankovic da fuori al 25′, una deviazione porta a un angolo senza esito. Sarr si trova solo davanti al portiere al 36′, scivola senza riuscire a calciare e senza che ci sia fallo. L’attaccante dell’Inter rimane a terra per qualche istante, poi si rialza senza problemi. Nel minuto di recupero punizione per il Genoa da sinistra, Papadopoulos mette in mezzo per il colpo di testa di Bornosuzov a lato. Dalla parte opposta ci prova Matteo Spinaccè, palla ribattuta e l’arbitro fischia.

INTER-GENOA PRIMAVERA 0-0 AL 45′