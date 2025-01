Inter-Genoa Primavera 4-0, pagelle: Topalovic, è nata una stella! 8

L’Inter Primavera vince agevolmente contro il Genoa con il risultato di 4-0. Luka Topalovic segna una doppietta e sale in cattedra definitivamente, lo segue ancora Venturini. Le pagelle della partita.

Taho 6: Si vede solo nel finale con una parata importante in area di rigore. Non è la partita per giudicarlo tra i pali.

Inter-Genoa Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Deve spingere poco, dopo un quarto d’ora l’Inter è già avanti di due gol. Sfrutta la giornata per ricaricare le pile.

Re Cecconi 6: Sicuro, sempre pulito, mai in difficoltà nello scontro con gli avversari. La crescita di questo giocatore lascia ben presagire per il futuro.

Alexiou 7: Oltre ad essere un leader per la squadra ed un muro in difesa Christos è anche un bomber. Segna ancora e si aggiunge al tabellino con un gran colpo di testa.

Motta 6.5: La solita prova solida e di grande spinta sulla fascia sinistra. Tra lui e Cocchi è diventato difficile scegliere chi sia il migliore.

– dal 63′ Della Mora 6: Non mette il piede sull’acceleratore, segue il ritmo ormai blando della partita.

Inter-Genoa Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 8: Questa è la doppietta che lo consacra definitivamente nell’Inter Primavera. Punizione dal limite e colpo di sinistro, usa entrambi i piedi e dà dimostrazione di essere pronto ad un salto. L’anno prossimo sarà assoluto protagonista con l’Under-23!

– dall’81’ Tigani S.V.

Zanchetta 6: Paga l’ammonizione subita nel primo tempo, ma conduce la squadra in fase di possesso come fa al suo solito. Fa l’assist da calcio d’angolo per Alexiou.

– dall’81’ Cerpelletti S.V.

Venturini 7: Secondo gol consecutivo in campionato dopo quello di Verona, quarto in stagione. Colpisce ancora con un inserimento centrale, prende sempre di più le sembianze di Davide Frattesi.

Inter-Genoa Primavera, pagelle – ATTACCO

Mosconi 6.5: Apre la sua giornata con l’assist per Venturini al minuto 13. Sale di ritmo e intensità, a breve riavremo il miglior Mosconi a disposizione.

– dal 60′ Pinotti 6: Fa il velo che lascia spazio al gol di Topalovic nel finale di partita. Prezioso a gara in corso!

Lavelli 6: Non gli capita l’occasione per segnare e finisce la gara senza il gol. Il lavoro che fa per i compagni rimane comunque importante.

– dal 64′ Spinacce 6: L’assist per Topalovic è di un’intelligenza superiore. Peccato per il problema fisico, la speranza è che non sia nulla di grave.

De Pieri 6: È l’unico che delude un po’ le aspettative nel freddo pomeriggio milanese. Ha la chance per iscriversi al tabellino, la spreca quasi a porta vuota ad inizio secondo tempo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: A Milano ha fatto nascere una stella, ossia quella di Luka Topalovic. Ci è voluto per farlo ambientare, ma le qualità ora si vedono e fanno la differenza per un’Inter straripante contro il Genoa. Solo un quarto d’ora per chiudere già la gara e salire al primo posto assieme alla Roma. Fila tutto liscio, si prosegue nel percorso con la terza vittoria consecutiva!