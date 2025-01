Inter-Genoa Primavera 4-0, il tabellino della 22ª giornata di campionato

Inter-Genoa Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 1 2024-2025.

VITTORIA – Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona nel turno infrasettimanale, l’Inter continua sulla striscia positiva e si prende la vittoria contro il Genoa con un poker netto. Il primo tempo è stato nel segno di Luka Topalovic che da calcio di punizione ha aperto le danze. Subito dopo ci ha pensato Venturini a trovare la via del raddoppio dopo un cross di Mosconi. Nel secondo tempo invece, Alexiou non sbaglia l’incornata decisiva sul cross di Zanchetta. Nel finale invece spazio alla doppietta persone di Luka Topalovic che non sbaglia il tap-in vincete e regala all’Inter un poker perfetto.

INTER-GENOA PRIMAVERA, IL TABELLINO

Marcatori: 7′, 80′ Topalovic, 14′ Venturini, 54′ Alexiou (I).

Inter (4-3-3): Taho; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta (Della Mora 63′); Venturini, Zanchetta (Tigani 80′), Topalovic (Cerpelletti 80′); De Pieri, Lavelli (Spinacce, 63′), Mosconi (Pinotti 60′).

A disposizione: Michielan, Maye, Perez, Garonetti, Romano, Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Genoa (3-4-3): Lysionok; Arata (Contarini 46′), Ferroni, Barbini (Klisys 46′), Meconi; Arboscello (Pinto 63′), Rossi (Pagliari 80′), Grossi; Carbone; Nuredini, Papastylianou (Dorgu 46′).

A disposizione: Magalotti, Fazio, Mendolia, Doucoure, Colonnese, Deseri.

Allenatore: Jacopo Sbravati

Ammoniti: Barbini (G), Arboscello (G), Rossi (G).

Arbitro: Sig. Milone (Cardona-Marchese)