Inter-Genoa, Campionato Primavera 1: cambiano data e orario della partita

La Lega Serie A ha annunciato cambiamenti di date per quanto riguarda le partite del campionato Primavera 1, Inter-Genoa e Roma-Napoli

INTER-GENOA – A seguire la variazione del programma di anticipi e posticipi del campionato Primavera 1 per quanto concerne la quinta giornata di ritorno. È stato anticipato di due giorni la partita Inter-Genoa. Quest’ultima si giocherà sabato 22 febbraio alle ore 13. Roma-Napoli invece si disputerà lunedì 24 febbraio alle 14 e non più, come precedentemente previsto, sabato 22 febbraio alle 13.