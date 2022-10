Inter-Frosinone Primavera, le formazioni ufficiali: Chivu torna a 3, c’è Carboni

Inter-Frosinone, decima giornata del Campionato Primavera 1, inizierà alle ore 13 a Interello. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: Chivu torna alla difesa a tre, vista domenica scorsa con la Fiorentina ma non mercoledì in UEFA Youth League col Viktoria Plzen. Titolare Carboni, che quindi non andrà in prima squadra, con lui in attacco Iliev reduce da uno strepitoso poker tre giorni fa.

INTER-FROSINONE PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Botis; Guercio, Fontanarosa, Di Pentima; Zanotti, Grygar, Esposito, Bonavita, Pelamatti; Iliev, Carboni.

In panchina: Basti, Delvecchio, Stankovic, Martini, Stabile, Kamaté, Di Maggio, Curatolo, Andersen, Biral, Perin, Stante, Owusu, Zefi.

Allenatore: Cristian Chivu

Frosinone (4-3-3): Palmisani; Rosati, Kamensek, Maestrelli, Bracaglia; Milazzo, Bruno, Peres; Condello, Selvini, Cangianiello.

In panchina: Stellato, Di Chiara, Stefanelli, Miller, Ferrieri, Benacquista, Macej, Gozzo, Mulattieri, Pera, Ayoub, Maura, Voncina.

Allenatore: Giorgio Gorgone