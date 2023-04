Inter-Fiorentina Primavera (2-4), le pagelle: disastro difesa, Iliev OK

L’Inter Primavera ha perso 2-4 contro la Fiorentina (vedi tabellino). I nerazzurri hanno dormito nel primo tempo, svegliandosi nel finale. Si salva Iliev. Le pagelle

Botis 5: Nella prima mezz’ora la sua porta diventa un vero e proprio pallottoliere. Si fa infilare quattro volte nel giro di 28 minuti. Ha diverse responsabilità soprattutto sul secondo e sul quarto gol viola. Prova da dimenticare!

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: la difesa

Nezirevic 4,5: Si fa ammonire subito, rischiando anche di prendere il rosso nella ripresa. Chivu capisce e lo richiama in panchina. Male come tutta la difesa dell’Inter

Dal 55′ Dervishi 5: Non azzecca neanche un cross e prende un giallo che poteva risparmiarsi.

Kassama 5: In balia dell’attacco viola perde di connessione e si fa mangiare da Di Stefano. L’Inter è un disastro nei primi 30 minuti.

Matjaz 5: Come il compagno, vive un primo tempo da film dell’orrore. Di Stefano fa quello che vuole, così come l’albanese Coci.

Dal 73′ Di Maggio 6: Entra a risultato ormai stabilito, prova a dare una mano alla squadra

Pozzi 5: Un altro che vive una prima parte di gioco orrenda. Non spinge mai e si fa bucare sempre. Chivu lo richiama dopo la fine del primo tempo.

Dal 46′ Pelamatti 6: Non era difficile fare meglio del suo compagno. Entra con un buon piglio, meglio se avesse giocato sin dall’inizio.

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: il centrocampo

Akinsanmiro 5,5: Prova a dare qualità in mezzo al campo. Invisibile nei primi 30′, poi si risveglia come l’Inter nel finale di primo tempo. Chiude in crescendo

Stankovic 5,5: Black-out e grandi aperture, partita discontinua del figlio d’arte con papà Dejan a visionarlo dal vivo. Meglio nelle uscite precedenti

Grygar 5: Non la vede quasi mai nel primo tempo, con Berti e Amatucci a fare sia il brutto che il cattivo tempo. Esce dopo 45′

Dal 46′ Sarr 6,5: Entra e subito fa il gol del 2-4. L’Inter ha una scossa, grazie al suo ingresso. Crea qualche altra occasione, ma i compagni non l’aiutano.

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: l’attacco

Owusu 5: Delude il giovane attaccante bergamasco. Non riesce ad incidere nel match e nel finale dimostra un certo nervosismo

Dal 78′ Curatolo S.V

Esposito 5: Solo un lampo per l’attaccante della Nazionale under 21: il passaggio a Iliev sul gol dell’1-4. Poi il nulla.

Iliev 6,5: Il meno peggio dell’Inter. Prova a creare qualche pericolo, accorcia le distanze a fine primo tempo e impensierisce Martinelli anche nella ripresa.

Inter-Fiorentina Primavera, le pagelle: l’allenatore

Chivu 4: Che disastro! L’Inter scende in campo col 4-3-3 e ne prende 4 in 28′. Poi cambia qualcosina aggiustando leggermente la squadra. Azzecca qualche cambio, ma non la formazione iniziale. Sulla graticola.