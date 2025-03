Inter-Fiorentina Primavera 2-1, il tabellino della 28ª giornata di campionato

Inter-Fiorentina Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1 in favore dei nerazzurri allenati da mister Zanchetta: questo il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata del Campionato Primavera 2024-2025.

PRIMO POSTO MOMENTANEO – L’Inter Primavera conquista una vittoria pesantissima contro la Fiorentina e si prende momentaneamente la vetta della classifica, a pari merito con la Roma. Al “Konami Youth Development Centre”, i nerazzurri si impongono per 2-1 superando proprio i viola in classifica e portandosi a 58 punti. Tutto succede nel secondo tempo: il vantaggio nerazzurro arriva al 63′ con De Pieri che serve Berenbruch che mette in mezzo un pallone per Mosconi da poco entrato. All’86’ i viola trovano il gol del pari con Rubino che lascia partire un potente tiro di controbalzo da fuori area. Quando la partita sembra destinata al pareggio, ecco il colpo di scena: al 91’ l’arbitro assegna un rigore all’Inter per un fallo in area di Konan. Dal dischetto si presenta Topalovic che con freddezza batte Vannucchi. Ora gli uomini di Zanchetta attendono il risultato dei giallorossi che lunedì affronteranno la Cremonese.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA 2-1 – IL TABELLINO

Inter (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta (25 Zouin 85′); 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch (29 Topalovic 85′); 30 De Pieri, 9 Lavelli (11 Spinaccè 72′), 10 Quieto (18 Mosconi 60′).

In panchina: 12 Taho, 4 Zanchetta, 6 Maye, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 37 Vukoje.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Fiorentina (4-2-3-1): 1 Vannucchi; 25 Elia, 26 Konan, 4 Baroncelli, 31 Scuderi (27 Balbo Vieira 72′); 8 Harder (18 Puzzoli 85′), 16 Keita; 28 Bertolini (29 Mazzeo 72′), 36 Caprini (24 Braschi 60′), 11 Rubino; 9 Tarantino.

In panchina: 12 Dolfi, 2 Turnone, 5 Sadotti, 6 Gudelevicius, 10 Ievoli, 17 Romani, 21 Deli.

Allenatore: Daniele Galloppa.

Gol: 63′ Mosconi (I), 86′ Rubino (F), 91′ Topalovic (I).

Ammoniti: Della Mora (I).

Arbitro: Migliorini. Assistenti: Cesarano-Ciannarella.