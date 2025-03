Inter-Fiorentina Primavera 2-1, pagelle: Mosconi segna e non solo 7.5!

L’Inter Primavera vince contro la Fiorentina con il risultato di 2-1. Mosconi entra e risolve la pratica, Berenbruch in versione assist-man. Le pagelle della partita.

Zamarian 5.5: Nel primo tempo fa un errore grave in impostazione e rischia di regalare il gol alla viola, che colpisce il palo. Viene salvato dal destino, anche nella ripresa non è sicurissimo con le mani.

Inter-Fiorentina Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: L’ammonizione al 13′ lo limita e gli impedisce di giocare al 100% delle sue possibilità. Non rischia però mai il rosso, gestisce bene e non soffre gli avversari.

Re Cecconi 6.5: Fa un lavoro in anticipo sugli attaccanti della Fiorentina che risulta utile per aumentare la velocità della manovra nerazzurra. Pronto e sempre sul pezzo quando la palla è dalle sue parti.

Alexiou 6.5: Dominante in qualsiasi situazione e momento. Lo scontro con Caprini non era facile, lo vince e mostra tutta la sua solidità.

Motta 6.5: Dà tutto fino alla fine della partita, deve dare forfait prima del 90′ a causa dello sforzo immenso sulla fascia sinistra.

– dall’86’ Zouin S.V.

Inter-Fiorentina Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 6.5: Nel primo tempo crea diversi pericoli con i suoi soliti inserimenti sul centro-destra. Manca in fase di rifinitura, ma è un motorino che dura 90 minuti.

Bovo 6: In cabina di regia gestisce bene il possesso dell’Inter, che domina con la palla tra i piedi per gran parte del tempo.

Berenbruch 7: Dopo un primo tempo opaco sale in cattedra il giocatore più determinante della stagione. Si inserisce in area al 62′ e serve perfettamente Mosconi con un assist che porta all’1-0 nerazzurro.

– dall’86’ Topalovic 7: Tre minuti in campo ed è chiamato ad essere decisivo dal dischetto. Non sente pressione, tira forte a mezza altezza e incrocia infilando l’ennesimo gol della sua stagione di altissimo livello.

Inter-Fiorentina Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 6.5: Solita prestazione da giocatore di livello superiore. Dalla sua velocità e lucidità nasce il gol dell’1-0. Fa il passaggio che manda in profondità Berenbruch prima dell’assist.

Lavelli 6: Prova più volte la conclusione, non si rende tanto pericoloso. Battaglia per 72 minuti in solitaria con i difensori, non era semplice.

– dal 72′ Spinacce 6: La Fiorentina si chiude verso il centro del campo, gli attaccanti perdono spazio e gli viene impedito di essere pericolosi. Stesso discorso per lui e Lavelli.

Quieto 5.5: La differenza tra lui e il sostituto è tutta nella velocità di Mosconi per chiudere l’azione sul secondo palo. Daniele non ha questo nelle sue caratteristiche e perde di efficacia nel corso del match.

– dal 63′ Mosconi 7.5: Ci mette appena due minuti per essere decisivo in questo scontro diretto. Arriva con grandissima velocità sul secondo palo e anticipa tutti per il gol che vale i tre punti.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 9: Questa partita è la sua perla più grande della stagione. Vince lo scontro diretto senza Topalovic nell’undici titolare, a cui manca anche il portiere titolare Calligaris, Aidoo e Cocchi. Nonostante questo porta a casa i tre punti e lo fa con i cambi azzeccati. Entra Mosconi, segna e subisce il rigore. Entra Topalovic e segna dal dischetto il gol decisivo per la vittoria. Il primo posto è assolutamente meritato, in settimana ci si gioca anche la UEFA Youth League.