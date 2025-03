Inter-Fiorentina Primavera 2-1: Mosconi e Topalovic entrano e segnano!

L’Inter Primavera conquista una vittoria fondamentale contro la Fiorentina con un successo per 2-1 ottenuto nei minuti finali dopo quanto successo nel primo tempo. Decisivo Topalovic dopo il suo ingresso, così come Mosconi prima.

VITTORIA DECISIVA – Dopo un primo tempo combattuto ma chiuso senza reti, la ripresa si apre con l’Inter che cerca con più insistenza il vantaggio. Al 64’ arriva il gol che rompe l’equilibrio: Mosconi, entrato in campo da meno di cinque minuti al posto di Quieto, segue con grande intelligenza un’azione sulla destra. Berenbruch mette in mezzo un cross perfetto sul secondo palo, dove Mosconi si fa trovare pronto e anticipa il difensore, spedendo il pallone in rete per l’1-0. Un gol da vero opportunista che porta avanti i nerazzurri. L’Inter gestisce il vantaggio con attenzione, ma nel finale arriva la doccia fredda. All’86’ la Fiorentina trova il pareggio con un gol straordinario al volo da fuori area da Rubino. Il tiro potente e preciso si infila direttamente sotto la traversa, lasciando immobile Zamarian. Un missile che rischia di rovinare il pomeriggio della squadra di Zanchetta proprio nei minuti decisivi.

Topalovic come Mosconi: entra e segna! Ora primo posto

DECISIVO SU RIGORE – Quando la partita sembra destinata al pareggio, l’Inter trova la svolta. Al 91’, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai nerazzurri per un fallo in area. Dal dischetto si presenta Luka Topalovic, entrato in campo appena cinque minuti prima. Il giovane attaccante non sbaglia e trasforma con freddezza, regalando il 2-1 e una vittoria fondamentale ai suoi. Con questo successo, l’Inter Primavera aggancia la Roma in testa alla classifica, in attesa del risultato dei giallorossi lunedì contro la Cremonese. Una vittoria sofferta, ma che conferma la determinazione della squadra di Zanchetta nella corsa al titolo.