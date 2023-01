Inter-Fiorentina Primavera 0-2 al 45′: strada in salita fra errori e infortunio

Inter-Fiorentina, finale della Supercoppa Primavera, vede il punteggio sullo 0-2 all’intervallo. Fra errori in serie su entrambe le metà campo e l’infortunio di Zuberek per i nerazzurri il primo tempo è da incubo. Segui QUI il LIVE della partita.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA, PRIMO TEMPO – Due minuti e l’Inter potrebbe passare, con Nikola Iliev che si invola sul centro-sinistra su un errore di Dimo Krastev ma non riesce a scavalcare il portiere Tommaso Martinelli che lo mura in corner. All’8′ primo cambio per Cristian Chivu, con Dennis Curatolo che sostituisce Jan Zuberek a causa di un brutto infortunio (vedi articolo). Alla prima azione la Fiorentina passa: è l’11’, splendida punizione di Lorenzo Amatucci da circa venti metri, barriera scavalcata e nulla da fare per Nikolaos Botis. Nessuna reazione dell’Inter, anzi un evidente errore che porta al raddoppio viola. Sbaglia Kristian Dervishi a centrocampo, raccoglie Tommaso Berti che si invola e con estrema facilità entra in area e col sinistro fa 0-2 al 25′. Dopo un lungo periodo non entusiasmante si rivede – finalmente – l’Inter al 43′: lancio dalla difesa sulla destra per Curatolo, che però non inquadra la porta. Il suo tiro finisce addirittura in fallo laterale. Nei quattro minuti di recupero, inevitabili per lo stop dovuto all’infortunio di Zuberek, ci prova di tacco capitan Alessandro Fontanarosa sul primo palo su corner ma non trova lo specchio. Stessa cosa, al 47′, per Valentin Carboni che si gira bene in area ma col destro manda a lato alla sinistra di Martinelli.

INTER-FIORENTINA PRIMAVERA 0-2 AL 45′ – I MARCATORI

11′ Amatucci, 25′ Berti