Inter-Fiorentina Primavera 0-0 al 45′: De Pieri il più pericoloso!

Terminano i primi quarantacinque minuti di gioco di Inter-Fiorentina Primavera sul risultato di 0-0. Sfida cruciale per entrambe le formazioni, con la vetta della classifica nel mirino e con qualche assenza pesante per i nerazzurri (impegnati in prima squadra).

FINE PRIMO TEMPO – L’Inter Primavera parte con aggressività e al 7’ ha subito una grande occasione: la Fiorentina sbaglia in fase di impostazione, regalando il pallone a De Pieri, che si trova a tu per tu con Vannucchi. L’attaccante nerazzurro però spreca una grande occasione, mancando il vantaggio. Al 15’ è la Fiorentina a sfiorare il gol, con Zamarian che commette un errore con i piedi e regala una chance clamorosa ai viola, ma i toscani non riescono a concretizzare. Al 30’ l’Inter riparte in contropiede trovando la Fiorentina scoperta. L’arbitro ferma il gioco per un fallo subito dai nerazzurri, senza concedere il vantaggio. La decisione lascia qualche dubbio, considerando la chiara occasione da rete. Viene assegnata solo una punizione per l’Inter e un’ammonizione per il difensore viola. Sul successivo calcio piazzato, la squadra di Zanchetta sfiora il gol con De Pieri.

Tutto nella prima mezz’ora, De Pieri il più pericoloso. Poi ritmi bassi

SOLO PARI – Il primo tempo della sfida tra Inter e Fiorentina Primavera si chiude sullo 0-0, ma non senza emozioni. La partita si accende nei primi 30 minuti, con errori in fase di costruzione e occasioni mancate da entrambe le squadre, prima di un finale di tempo dai ritmi più bassi.. Dopo una prima mezz’ora ricca di episodi, il ritmo della partita cala. Entrambe le squadre rallentano, cercando di gestire meglio il possesso senza sbilanciarsi troppo. De Pieri si conferma il più pericoloso dell’Inter, ma il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa, entrambe le squadre dovranno essere più ciniche per sbloccare il risultato.