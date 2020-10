Inter Femminile, la Primavera sa solo vincere: goleada contro San Marino

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Ancora una larga vittoria per l’Inter Primavera Femminile. Le nerazzurre di Mister De La Fuente hanno infatti superato agilmente le pari categoria del San Marino Academy conquistando la quarta vittoria consecutiva. Ecco il report.

VITTORIA – L’Inter trova il vantaggio al 23′ con un bellissimo inserimento di Colombo, che beffa la difesa avversaria. Il primo tempo si chiude 4-0 per la squadra di mister De La Fuente: vanno in rete Marengoni e Fenaroli. Ottima la prestazione delle nerazzurre che chiudono 9-0 e brillano le triplette di Marengoni e Lonati, entrata nella seconda frazione di gioco. Da sottolineare il ritorno di Anna De Zen, che torna in campo dopo un brutto infortunio.

Fonte: inter.it