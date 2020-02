Inter Femminile, 13 convocate in nazionale: tutti i nomi per Italia U19 e U17

La Nazionale Italiana fa “spesa” in casa Inter Femminile per i prossimi impegni delle selezioni Under 19 e Under 17. Sono tredici le nerazzurre che vestiranno la maglia dell’Italia

ITALIA UNDER 19 – Il Tecnico Federale della Nazionale Italiana Under 19 Femminile, Enrico Maria Sbardella, ha convocato sei nerazzurre per il Torneo Internazionale “La Manga” in Spagna. Insieme a capitan Sofia Colombo (centrocampista classe 2001), ci sono Anna Catelli (difensore classe 2002), Caterina Fracaros (difensore classe 2001), Francesca Quazzico (difensore classe 2001), Bianca Vergani (difensore classe 2002) e Nicole Costa (centrocampista classe 2002). Le nerazzurre saranno impegnate dal 24 febbraio al 3 marzo per il raduno di Tirrenia (PI) e successivamente fino al 10 marzo a La Manga, dove affronteranno le pari età di Norvegia, Islanda e Svizzera.

ITALIA UNDER 17 – Il Tecnico Federale della Nazionale Italiana Under 17 Femminile, Nazzarena Grilli, ha convocato sette nerazzurre per le due amichevoli che l’Italia disputerà in casa delle pari età del Portogallo. Si tratta di Astrid Gilardi (portiere classe 2003), Sofia Panetta (difensore classe 2003), Chiara Robustellini (difensore classe 2003), Elisa Mariani (centrocampista classe 2003), Valentina Gallazzi (centrocampista classe 2003), Arianna Marengoni (attaccante classe 2003) e Matilde Pavan (attaccante classe 2004). Le nerazzurre saranno impegnate a Lisbona dal 23 al 28 febbraio.