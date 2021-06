Inter-Empoli Primavera, pareggio poi beffa! I nerazzurri perdono la vetta

La sfida tra Inter ed Empoli Primavera allo stadio Breda di Sesto San Giovanni termina 2-3. Oristanio pareggia con la doppietta personale, ma poi arriva la beffa di Bozhanaj. Con questa sconfitta, i nerazzurri scendono al secondo posto.

RISULTATO FINALE – Il secondo tempo tra Inter e Empoli Primavera si apre con un dominio totale dei nerazzurri. Gli uomini di Armando Madonna cercano in tutti i modi il pareggio, che arriva dopo cinque minuti. Il marcatore è ancora Gaetano Oristanio, che segna un altro gol bellissimo. Prima prova a colpire da posizione defilata, poi – sulla respinta di un difensore – stoppa di petto e colpisce perfettamente al volo, infilando il pallone sotto le gambe del portiere. L’Inter continua a spingere, e al 56′ trova anche il gol del 3-2 con Lorenzo Moretti: ma anche questo gol viene annullato, per un fallo in area. Pochi minuti dopo Martin Satriano colpisce la traversa con una bella girata di testa. I nerazzurri non smettono di spingere, ma poi arriva la beffa. Al 77′, su una delle poche sortite offensive, l’Empoli torna in vantaggio con un mancino rasoterra di Kleis Bozhanaj. In pieno recupero Edoardo Sottini va vicinissimo al 3-3 con una bella rovesciata, ma il portiere respinge. Il risultato non cambia più, e la sconfitta scalza gli uomini di Madonna dalla vetta. Ora l’Inter Primavera è seconda, a -1 dalla Juventus.