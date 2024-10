Inter-Empoli Primavera, le formazioni ufficiali: manca un big

Alle 11.00 è in programma Inter-Empoli Primavera, nona giornata del campionato under 20. I nerazzurri arrivano dal pareggio per 0-0 contro il Lecce. Per il tecnico Andrea Zanchetta a centrocampo manca un big, ovvero Thomas Berenbruch, chiamato nuovamente da Simone Inzaghi per l’impegno della Prima Squadra contro la Juventus

NONA GIORNATA – Dopo il pareggio nella precedente giornata contro i pari età del Lecce, l’Inter Primavera di Andrea Zanchetta cerca di ripartire e di migliorare una classifica fin qui non felicissima. Alle 11 in programma il calcio d’inizio della sfida contro l’Empoli tra le mura di casa. Per provare a strappare i tre punti contro la squadra toscana guidata da Alessandro Birindelli, il tecnico può tornare a fare affidamento in difesa su Aidoo – chiamato lo scorso mercoledì da Simone Inzaghi per la sfida contro gli Young Boys. A mancare, invece, è nuovamente Thomas Berenbruch, il quale sarà a disposizione della Prima Squadra per la gara delle 18 contro la Juventus.

INTER-EMPOLI PRIMAVERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 12 Taho, 21 Zamarian, 6 Maye, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 17 Motta, 19 Della Mora, 22 Tigani, 25 Zouin, 31 El Mahboubi.

Allenatore: Andrea Zanchetta

EMPOLI: 52 Versari; 91 Rugani, 33 Mannelli, 2 Moray; 18 Lauricella, 8 Bacciardi, 27 Matteazzi, 4 Bacci, 3 Majdandzic; 99 Pereira, 89 Campaniello.

A disposizione: 43 Poggiolini, 6 Asmussen, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 15 Falcusan, 17 Blazic, 21 Trdan, 35 Tavernini, 96 Orlandi, 97 Olivieri.

Allenatore: Alessandro Birindelli