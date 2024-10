Inter-Empoli Primavera 3-1, pagelle: Topalovic da 7, De Pieri fulmine 7.5

L’Inter Primavera vince contro l’Empoli con il risultato di 3-1: succede tutto nel secondo tempo. Giacomo De Pieri è illuminante, è il migliore in campo. Si sblocca Luka Topalovic, le pagelle della partita.

Calligaris 6: Non è costretto ad interventi così difficili. Sul gol di Moray non può fare niente, il pallone va sotto l’incrocio dei pali.

Inter-Empoli Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6.5: Fornisce una spinta continua in fase offensiva e le sue palle in mezzo sono costantemente un pericolo per l’Empoli.

– dal 65′ Della Mora 6: Entra bene, non rischia e chiude la porta sulla fascia destra.

Re Cecconi 6.5: Non sbaglia un singolo intervento. Va sempre in anticipo e domina la battaglia al centro della difesa. Piacevole sorpresa di inizio stagione.

Alexiou 7: Il bomber della Primavera ormai è lui. Settimana perfetta, perché dopo il gol in UEFA Youth League segna anche in campionato. Il 2-0 è tutto suo e del colpo di testa potente al centro dell’area di rigore.

Cocchi 6.5: Finalmente è tornato ad incidere ed essere decisivo in maniera continua. Si è ripreso la titolarità e si sta confermando giocatore di altissimi livelli.

Inter-Empoli Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Topalovic 7: Il primo tempo è abbastanza opaco, il secondo tutt’altra storia. Il gol a porta vuota al minuto 60 gli dà fiducia, poi gestisce con maestria tutti i palloni che passano dai suoi piedi.

Zanchetta 6.5: In cabina di regia sbaglia molto poco, anche se il difetto più grande rimane il ritmo molto basso che dà alla manovra. Fa l’assist del momentaneo 2-0 a Alexiou.

Venturini 6: Dinamismo e tanta corsa al servizio di mister Zanchetta. Sostituisce Berenbruch e per quanto riesce non lo fa rimpiangere.

– dal 65′ Zarate Hidalgo 6: Un tiro sbilenco e poco altro nei minuti in campo. Si vede poco con la palla tra i piedi, molto di più in fase di non possesso.

Inter-Empoli Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7.5: Le volte in cui arriva sul fondo si sprecano. Non viene mai fermato dall’Empoli ed è una pura casualità che finisca senza segnare o fare assist. Una prestazione da fenomeno, velocità e dribbling sono la sua specialità.

Spinacce 6: Prende un palo durante il primo tempo in area piccola, in generale fa a sportellate e prende diversi palloni di testa. Non ha l’occasione nitida per colpire.

– dal 79′ Lavelli 6.5: Fa il suo ingresso in campo giusto per chiudere i conti. Segna il gol del definitivo 3-1 rimanendo freddo davanti alla porta.

Quieto 5.5: Chiude la partita con un assist per Lavelli dei più facili. Non convince però in tutto il match, non salta mai l’uomo e sembra piuttosto in difficoltà.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 7: Finalmente la sua Inter si esprime ad un livello adeguato anche in campionato. Dopo i due pareggi consecutivi con Verona e Lecce la squadra nerazzurra torna a vincere in casa contro l’Empoli, cancellando anche le difficoltà in fase di rifinitura. 3 gol per scacciare la paura e l’incubo dell’ennesima partita da meno di due gol segnati. Dal 31 agosto l’Inter non faceva più di un gol nella stessa gara, ci è voluto un po’ per ingranare ma fortunatamente la classifica non è così negativa. 3 punti di distanza dalla Fiorentina prima, c’è speranza.