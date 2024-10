Inter-Empoli Primavera 0-0 al 45′, ma che sfortuna per Spinacce!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Empoli Primavera, sfida valevole per la nona giornata del campionato di categoria (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

RETI INVIOLATE – Sfida ancora bloccata sul punteggio di 0-0 quella al Brera tra Inter ed Empoli Primavera. Dopo soli quattro minuti di gioco sono gli ospiti a rendersi pericolosi, quando in area di rigore Gravero arriva in scivolata sul pallone, ma manda fuori divorandosi così il gol del possibile vantaggio. I nerazzurri non ci mettono molto a rispondere e a reagire: al 16′ arriva un cross di Cocchi, sponda di De Pieri per Spinacce, la cui conclusione si spegne però sul palo. Partita frizzantina in questo inizio, con un’altra occasione da registrare per l’Empoli al 23′, quando Campaniello in uno contro uno supera Alexiou e prova la conclusione sul secondo palo, senza però trovare la porta. Poco altro, però, nella seconda parte di questo primo tempo. Termina così sullo 0-0 la prima frazione di gioco, con le squadre che tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

