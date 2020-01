Inter-Empoli, Campionato Primavera 1: cambia la sede

Inter-Empoli, partita valevole per il quattordicesimo turno del Campionato Primavera 1, che si disputerà il 12 Gennaio alle ore 12:00, secondo quanto comunicato dalla Lega, avrà un cambiamento di sede.

CAMBIO – L’incontro tra Inter ed Empoli, valevole per la quattordicesima giornata del Campionato Primavera 1, subirà un cambiamento di sede. L’incontro, in programma il 12 gennaio alle 12:00, inizialmente, doveva essere disputato al “Breda”di Sesto San Giovanni. La Lega comunica, invece, che i ragazzi di Madonna affronteranno l’Empoli ad “Interello”, ovvero il Centro di Formazione Suning in memoria di Giacinto Facchetti.