Inter, doppio impegno per Under 10 e Under 13: che goleade!

Non solo la Prima Squadra: impegnate anche l’Under 13 e l’Under 10 dell’Inter nello scorso weekend, entrambe in due prestigiosi tornei. Di seguito i risultati delle due squadre del settore giovanile nerazzurro nei rispettivi tornei.

ESPERIENZA POSITIVA – Torneo prestigioso per l’Under 13 dell’Inter, che sotto la guida di Mister Simone Chinelli ha partecipato al torneo “Trofeo Città dei Motori” a Maranello, arrivando al terzo posto dopo la vittoria contro il Sassuolo per 3-1 nella finale terzo-quarto posto. In tutto questo, per i giovani nerazzurrini, anche la possibilità di visitare il Museo Ferrari. Nel dettaglio, questo il percorso dell’Under 13 nel torneo: vittoria 4-2 contro il Venezia, vittoria per 3-0 contro il Modena e infine sconfitta per 0-3 contro l’Empoli nell’ultima gara del girone, prima della sopracitata sfida contro i neroverdi.

Inter Under 10, trionfo con goleade!

CAMPIONCINI – Per l’Inter Under 10 esperienza ancora più positiva nella terza edizione del torneo Memorial Walter Nicoletti, con squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il tutto lo scorso sabato 11 maggio, con anche una visita al museo “La storia del SIC” con racconti per ricordare anche il compianto motociclista, scomparso nel 2011. Dopo la visita, spazio al torneo, che i ragazzi allenati dal tecnico Matteo Traina Melega hanno conquistato con una serie di vittorie impressionanti contro il Levante (10-0), il Donatello (10-1) e il Forlì (8-0). Nel girone oro, poi, sono arrivate due vittorie per 2-1 contro Cesena ed Empoli e la sconfitta per 0-2 contro il Verona.