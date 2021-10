Inter, doppia vittoria giovanile: 5-0 per Polenghi (U17), buona la prima per Russo (U15)

La sosta internazionale non tocca le categorie minori e il weekend può dirsi soddisfacente per l’Inter. I ragazzi di Polenghi e Russo portano a casa sei punti, frutto di sette gol fatti e zero subiti

BOTTINO PIENO – L’Inter Under-17 di Tiziano Polenghi sale a quota 12 punti in classifica dopo cinque giornate. Netta la vittoria odierna contro il Cagliari, sconfitto 5-0 grazie alla tripletta di Vedovati e alle reti di Berenbruch e Casani. Prima vittoria stagionale per l’Inter Under-15 di Nello Russo nel debutto stagionale. Lo 0-2 in casa del Pordenone porta le firme di Balduzzi e Buzzetti.