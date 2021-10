Inter, domenica in chiaroscuro per il Settore Giovanile: i risultati

Domenica in chiaroscuro per il settore giovanile dell’Inter. Sono infatti arrivate 2 vittorie e altrettante sconfitte per le Under 15-16-17 e 18 nerazzurre. Ecco i report delle sfide giocate oggi

UNDER 15 – L’U15 di Nello Russo batte il Cittadella tra le mura amiche 2-0: in rete per i nerazzurri Hoxha (60′) e Mancuso (72′). Terzo successo in quattro incontri per l’Inter, che deve ancora recuperare la sfida con l’Udinese (7 novembre).

UNDER 16 – Stesso avversario e stesso risultato per l’U16 di Paolo Annoni, che batte il Cittadella 2-0 e sale a quota 13 in classifica (4 vittorie ed un pareggio).

UNDER 17 – Nel derby U17 contro il Milan perde la squadra di Tiziano Polenghi: non bastano le reti di Berenbruch e Quieto, i rossoneri si impongono 3-2 al Centro di Formazione Suning. Prima sconfitta in campionato per l’Inter dopo 5 vittorie ed un pareggio.

UNDER 18 – Nell’ultimo weekend di ottobre, sconfitta anche per l’U18 di Andrea Zanchetta: contro il Torino finisce 3-1 per gli ospiti, ai nerazzurri non basta la rete di Owusu. Tre vittorie e tre sconfitte il rendimento nel campionato nazionale dell’Inter.