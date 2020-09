Inter, definiti i tecnici per il settore giovanile...

Inter, definiti i tecnici per il settore giovanile della stagione 2020/2021

chivu inter

L’Inter ha reso noto i tecnici delle formazioni giovanili che guideranno il vivaio nerazzurro nel corso della stagione 2020/2021

SETTORE GIOVANILE – Di seguito il comunicato da parte del sito ufficiale dell’Inter sugli staff che guideranno le formazioni giovanili del club nerazzurro. “In attesa dei primi impegni ufficiali della nuova stagione, il Settore Giovanile nerazzurro ha ufficializzato la rosa dei tecnici per il 2020/21. Oltre alla formazione Primavera che – come preannunciato nei giorni scorsi – vede la conferma di Armando Madonna, la formazione Under 18 sarà guidata quest’anno da Cristian Chivu. Andrea Zanchetta, invece, tornerà a sedere sulla panchina della U17“.

INTER UNDER 15 E 16 – “Per quanto riguarda l’U16 interista, l’allenatore sarà Tiziano Polenghi, prima vice di Armando Madonna in Primavera. Alla guida dell’U15 per il quarto anno consecutivo ci sarà Paolo Annoni“.