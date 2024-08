Inter-Cremonese Primavera 2-0, tre punti meritati. C’è un super Berenbruch

Si chiude con il risultato di 2-0 la sfida tra l’Inter Primavera e la Cremonese. Dopo un primo tempo a ritmi elevati e con tanto pressing da parte dei nerazzurri, nella ripresa l’Inter sale in cattedra senza lasciare spazio agli avversari.

VITTORIA – Triplice fischio al Konami Youth Developmente Centre tra l’Inter di Andrea Zanchetta e la Cremonese, squadra ostica e che è partita subito bene in campionato. Dopo un primo tempo con ritmi alti e un’Inter sempre a caccia del gol, nel secondo tempo il tabellino di gara segna 2-0 in favore dei nerazzurri. Nonostante un buon primo tempo, l’Inter nella ripresa continua sulla falsa riga della prima frazione e al 60′ trova il gol del meritato vantaggio. Thomas Berenbruch rientra sul sinistro dalla fascia destra e infila sul primo palo dove un incolpevole Malovec non riesce ad arrivare. Poco prima ci aveva provato ancora De Pieri che con un destro sul primo palo aveva impensierito il portiere ospite.

L’Inter Primavera decolla, Cremonese in affanno

SUPER – Con il vantaggio in saccoccia, l’Inter ne approfitta e non molla mai la presa. I nerazzurri di Zanchetta, gasati dal gol dell’1-0 continuano a tenere alta la pressione provando in alcuni tratti ad addormentare il match. Tra il 66′ e il 67′ l’Inter ci riprova due volte. Prima con Quieto che tira centrale, poi ancora una volta Berenbruch che ci prova da fuori area. Nel frattempo conclude poco la Cremonese che non riesce più a entrare in partita. All’86 arriva il gol del raddoppio con un’azione da capogiro. Cross di Motta dal limite dell’area, il solito Thomas Berenbruch tira al volo di sinistro: la palla colpisce prima la traversa per poi accomodarsi dolcemente in porta. Nel finale classica amministrazione del gioco da parte dei padroni di casa in attesa del fischio finale.