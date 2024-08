Inter-Cremonese Primavera 2-0, pagelle: Berenbruch splendido, 10!

L’Inter Primavera vince la sua prima partita della stagione contro la Cremonese con il risultato di 2-0. Thomas Berenbruch è spaziale, merita il 10! Le pagelle della terza gara di campionato.

Calligaris 6: Mai impegnato dalla Cremonese, vede la partita da spettatore non pagante.

Inter-Cremonese Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Non si rende protagonista assiduo di sovrapposizioni. In fase difensiva controlla senza patemi.

– dal 90′ Re Cecconi S.V.

Alexiou 6: A fine primo tempo un suo errore provoca l’ammonizione di Bovo, però gestisce bene gli attaccanti avversari.

Garonetti 6.5: La sua prima vera prestazione di alto livello. Alla terza consecutiva da titolare convince in marcatura.

Motta 6.5: Si trova in un momento positivo e lo conferma anche oggi. Arriva spesso al cross e dà una mano a Mosconi sulla fascia sinistra. L’assist per il secondo gol di Berenbruch è suo.

Inter-Cremonese Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 10: Tre gol in tre partite e questi sono ancora più belli. Con il sinistro dalla fascia destra chiude sul primo palo e decide nuovamente il match. Alla fine conclude con una doppietta: tiro di sinistro al volo che finisce sulla traversa prima di entrare in rete. Il giocatore più forte in assoluto!

Bovo 5.5: Viene ammonito a fine primo tempo nel tentativo di fermare un contropiede. Il suo inizio di stagione è lontano dal livello raggiunto dall’ex compagno Stankovic.

– dal 90′ Venturini S.V.

Topalovic 5: Non basta il grande fisico per dominare in Primavera. La condizione non è ancora quella ideale, anche tecnicamente gli errori sono più del solito.

– dal 54′ Zarate Hidalgo 6: Fa meglio del compagno appena uscito, ci vuole anche poco. Colleziona i primi minuti e si fa vedere da Zanchetta.

Inter-Cremonese Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Una bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento della gara. Punta sempre l’uomo e riesce a dribblare come nessuno. Gli manca solo il gol, perde la sfida con Malovec che gli impedisce la gioia per tre volte.

Spinacce 6.5: Si appoggia bene e permette gli inserimenti di esterni e centrocampisti. Arriva al tiro poche volte, anzi solo una. Ha combattuto tantissimo e si è dato da fare per la squadra.

– dall’81’ Lavelli S.V.

Mosconi 6: Non sfrutta a pieno l’occasione dal primo minuto. Si adegua ai ritmi bassi del primo tempo e viene cambiato subito nella ripresa.

– dal 54′ Quieto 6.5: Subito nel pieno del gioco. Si accentra e crea pericoli alla difesa della Cremonese.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6.5: La sua Inter finalmente vince la prima partita ufficiale della stagione. Sfortunati con la Lazio, cinici con la Cremonese. Il primo tempo è deludente ed estremamente sotto ritmo, il secondo invece è un assolo nerazzurro. Da De Pieri perennemente pericoloso fino alle due perle di Berenbruch: se vuole continuare a vincere l’allenatore si affidi ai suoi due big.