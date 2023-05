Inter-Cesena Primavera, le pagelle: Kamate surclassa gli avversari

Inter-Cesena di Primavera 1 termina 5-0 per i nerazzurri (qui il tabellino). A spiccare oggi è il numero 14 Issiaka Kamate, che oltre al gol e all’assist regala una prestazione totale.

NIKOLAOS BOTIS 6,5 – Poco lavoro da fare, ma quel poco lo fa bene.

Dal 81′ FRANCESCO TOMMASI SV

Inter-Cesena Primavera, pagelle – LA DIFESA

KRISTIAN DERVISHI 6 – Buona partita in entrambe le fasi.

SHERIFF KASSAMA 6 – Nessun patema in difesa, partita tranquilla e ben gestita.

SAMO MATJAZ 6 – Come Kassama, non soffre gli attacchi avversari e conduce una partita tranquilla.

ANDREA PELAMATTI 6,5 – Il migliore del reparto difensivo. Già dalle prime battute si nota la sua voglia di fare bene. Si conquista il rigore dell’1-0 e spinge fino alla fine del match.

Inter-Cesena Primavera, pagelle – IL CENTROCAMPO

ISSIAKA KAMATE 7,5 – Probabilmente il migliore in campo. Assist per Sarr, gol del 3-0 e tanta corsa abbinata a qualità.

Dal 75′ NICOLÓ BIRAL 6,5 – Entra e segna dagli 11 metri.

SAMUEL GRYGAR 6 – Partita modesta del numero 8, che si limita al compitino.

JACOPO MARTINI 6,5 – Più presente rispetto al solito, regala l’assist del 4-0 a Bovo.

Inter-Cesena Primavera, pagelle – L’ATTACCO

DENNIS CURATOLO 7 – Sblocca subito il match da calcio di rigore e si danna l’anima fino a quando non esce dal campo.

Dal 62′ LEONARDO BOVO 6,5 – Entra e si piazza in mezzo al campo. Oltre al buon lavoro, si regala anche la gioia del gol all’esordio in nerazzurro.

AMADOU SARR 7 – Sostituire Pio Esposito non è un compito facile, ma ci riesce bene. Gol e rigore procurato alla prima da titolare.

ENOCH OWUSU 6,5 – Classica partita di strappi, sebbene non riesca a graffiare offre una buona prestazione.

Dal 62′ NIKOLA ILIEV 6 – Buono l’ingresso del bulgaro, che sarà l’arma in più per Chivu in questa ultima fase di stagione, soprattutto in caso di playoff.

Il voto alla panchina – ALLENATORE

CRISTIAN CHIVU 7 – Nonostante le tante assenze per via del mondiale U20, la sua Inter gioca bene e si diverte. Tutti i reparti lavorano i maniera armoniosa, e dalla panchina arrivano sorprese, come Leonardo Bovo. La squadra nerazzurra si prepara così nel migliore dei modi all’ultima di campionato contro il Napoli, continuando a coltivare il sogno playoff.