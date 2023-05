Inter-Cesena Primavera, le formazioni ufficiali: tante assenze per Chivu

In campo alle 11.00 Inter-Cesena Primavera, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di categoria. Diramate le formazioni ufficiali delle due squadre. Cristian Chivu, dovrà ancora fare a meno di parecchi giocatori, tra mondiale Under 20 e convocazioni in Prima Squadra.

TRENTATREESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che scende in campo oggi in casa contro il Cesena. Resta viva la speranza playoff a due giornate dal termine della regular season. Di seguito le scelte del tecnico nerazzurro, che non ha a disposizione diversi giocatori tra Mondiale Under 20 e convocazioni in Prima Squadra (come nel caso di Stankovic).

INTER-CESENA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: Botis, Matjaz, Martini, Grygar, Kamate, Kassama, Sarr, Curatolo, Dervishi, Owusu, Pelamatti.

A disposizione: Zamarian, Tommasi, Iliev, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Berenbruch, Pozzi, Bovo, Vedovati.

Allenatore: Cristian Chivu.

CESENA: Veliaj, Lilli, Ferretti, Rossi, Suliani, Balde, Giovannini, Lepri, Denes, Bifini, Manetti.

A disposizione: Galassi, Casadei, Elefante, Ghinelli, Carlini, Guidi, Polli, Di Francesco, Campedelli, Milli.

Allenatore: Giovanni Ceccarelli.

INTER-CESENA PRIMAVERA, DIFFIDATI E INDISPONIBILI NERAZZURRI

Diffidati: Dervishi, Andersen, Kassama

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akinsanmiro e Stankovic (prima squadra), Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Esposito (mondiale u20), Zuberek, Stabile, Di Pentima, Calligaris