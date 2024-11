Inter-Cesena Primavera, ancora Zouin titolare. Formazioni ufficiali

L’Inter Primavera alle ore 13 scende in campo per giocare contro il Cesena la tredicesima giornata di campionato. Aymen Zouin sarà nuovamente titolare, le formazioni ufficiali del Konami Youth Development Centre.

RITORNO IN CAMPO! – Ricomincia non solo la Serie A, ma anche il campionato dell’Under-20. L’Inter Primavera scende in campo per giocare contro il Cesena per la sua tredicesima giornata del torneo. Andrea Zanchetta sorprende per le sue scelte di formazione: Dilan Zarate Hidalgo parte dal primo minuto a centrocampo, indisponibile ancora Thomas Berenbruch. In attacco la sorpresa è la presenza di Aymen Zouin, il classe 2006 che fino a poche settimane fa giocava con l’Under-18. In panchina Daniele Quieto, anche Matteo Spinacce. Matteo Motta torna titolare al posto di Matteo Cocchi, confermatissima la coppia difensiva composta da Gabriele Re Cecconi e Christos Alexiou. I due stanno dominando il reparto nell’ultimo periodo. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

INTER-CESENA PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Alexiou, Re Cecconi, Motta; Zarate Hidalgo, Zanchetta, Venturini; Zouin, Lavelli, De Pieri.

A disposizione: Taho, Zamarian, Cocchi, Maye, Quieto, Spinacce, Kangasniemi, Della Mora, Tigani, Romano, Cerpelletti.

Allenatore: Zanchetta

Cesena: Veliaj; Valentini, Ghinelli, Castorri, Perini, Coveri, Domeniconi, Pitti, Manetti, Zamagni, Dolce.

A disposizione: Montalti, Giunti, Campedelli, Tampieri, Tosku, Ronchetti, Arpino, Valmori, Gallea, Cavaliere, Abbondanza.

Allenatore: Campedelli.