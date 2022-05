Inter campione d’Italia Primavera x 10: Scudetto della stella, la prima in Italia!

Inter campione d’Italia anche nella stagione 2021/22! Peccato si tratti “solo” della formazione Under-19, che vince lo Scudetto Primavera contro ogni pronostico. E non è un titolo banale questo, vista l’importanza storica che rappresenta per la società nerazzurra a livello nazionale

STELLA NERAZZURRA – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu, battendo i pari età della Roma, vince lo Scudetto Primavera 2021/22. Il decimo della storia nerazzurra in questa categoria. Si tratta della prima squadra italiana a raggiungere questo traguardo. Nessun club, infatti, aveva mai vinto dieci scudetti con la principale squadra giovanile. Il Torino, con nove titoli, resta al secondo posto. L’1-2 di Roma-Inter (vedi pagelle) a Reggio Emilia chiude ufficialmente la stagione interista. Quello dell’Inter U19 in un certo senso è lo Scudetto della stella. La prima stella! Un successo che non può lasciare indifferenti e che conferma l’ottimo lavoro nerazzurro a livello giovanile. Con la speranza di vedere, in futuro, i frutti anche in Prima Squadra.

Dalla Redazione di Inter-News.it i complimenti a tutti i ragazzi, all’allenatore Chivu e ovviamente al principale responsabile di questo successo, Roberto Samaden, Direttore del Settore Giovanile più vincente d’Italia! Segui la sezione GIOVANILI di Inter-News.it (clicca qui) per tutti gli aggiornamenti e le interviste dopo la vittoria dello Scudetto Primavera.