Inter-Cagliari Primavera 0-0 al 45′: Topalovic si ferma solo al palo

Finisce 0-0 il primo tempo tra Inter e Cagliari Primavera. Questo il film della prima frazione di gioco che si è giocata al centro sportivo di Appiano Gentile.

PRIMO TEMPO DELUDENTE – Primi minuti di dominio dell’Inter, che gira e fa girare a vuoto il Cagliari. La squadra avversaria attende e non alza il pressing. L’Inter prova ad alzare la pressione con i suoi attaccanti, il Cagliari risponde bene e difende senza correre particolari pericoli. I nerazzurri però non riescono proprio a trovare il guizzo per far male al Cagliari. Ancora zero tiri verso la porta avversaria. Al ventisettesimo la prima grande occasione della partita che capita sulla testa di Pintus, il quale sfiora la traversa. Mezz’ora molto deludente della squadra di Andrea Zanchetta, che non riesce ad esprimersi al meglio e si sente anche l’assenza di Thomas Berenbruch, aggregato alla Prima Squadra insieme a Matteo Cocchi. A proposito di Berenbruch, ci sono le parole in esclusiva del suo agente proprio su Inter-News.it. Nel finale, chiusura fondamentale di Re Cecconi a bloccare il cagliaritano Trepy involato a rete. Ma bravissimo il nerazzurro in un’azione decisiva importantissima per salvare la porta di Calligaris. Al 44′, i nerazzurri si affacciano finalmente in avanti e vanno vicinissimi al gol del vantaggio con Luka Topalovic, che prende il palo.

INTER-CAGLIARI PRIMAVERA 0-0 (PRIMO TEMPO)