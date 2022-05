Inter-Cagliari Primavera, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Chivu

Inter-Cagliari Primavera prenderà il via alle ore 17, è la semifinale in gara secca a Sassuolo coi nerazzurri che passano vincendo o pareggiando al 120′. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: Chivu non schiera né Abisuo né Jurgens, ci sono Valentin Carboni e Zuberek con Peschetola trequartista.

INTER-CAGLIARI PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Moretti, Hoti, F. Carboni; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; V. Carboni, Zuberek.

In panchina: Basti, Botis, Jurgens, Iliev, Fontanarosa, Nunziatini, Abiuso, Grygar, Dervishi, Pelamatti, Owusu, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Cagliari (4-3-3): D’Aniello; Sulis, Palomba, Obert, Secci; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Zito Luvumbo, Delpupo, Desogus.

In panchina: Fusco, Masala, Corsini, Idrissi, Caddeo, Schirru, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Astrand, Tramoni, Yanken.

Allenatore: Roberto Concas (Alessandro Agostini squalificato)