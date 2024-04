Inter-Cagliari Primavera 3-0, pagelle: Sarr 7, Owusu devastante 7.5

L’Inter Primavera vince con il risultato di 3-0 contro il Cagliari e mette al sicuro ancora la vetta della classifica. Amadou Sarr apre e merita il 7, voto più per il Man of the Match: Enoch Owusu. Le pagelle della gara.

Raimondi 6: La partita viene indirizzata nei binari giusti, infatti non deve fare nemmeno una parata.

Inter-Cagliari Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Buona spinta sulla fascia destra, anche se i più grandi pericoli arrivano dall’altra parte. Prestazione più che sufficiente.

Stante 6: Solido e senza alcun tipo di problema. Partita ordinata, fa quello che deve e chiude anche con il clean sheet.

Alexiou 6.5: Si immola per la sua squadra, difende benissimo e ci mette in più la testa. Nei primi 20 minuti in 11 contro 11 ha bloccato più volte Vinciguerra.

– dall’86’ Stabile S.V.

Cocchi 6.5: Ritrova la titolarità dopo diverse settimane di panchina e dà ottimi segnali. Una spina nel fianco della difesa sarda. Sfiora un assist per Sarr nel primo tempo, lo fa poi nel secondo per Berenbruch.

Inter-Cagliari Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7: Dinamico e in palla come sempre nelle ultime partite. Sicuramente è il migliore tra i tre a centrocampo, infatti chiude con il gol del 3-0.

Stankovic 6: Non deve fare chissà cosa per trovare gli spazi e gestire al meglio la palla in fase di impostazione. Ha la libertà di giocare come vuole e sfrutta la situazione a dovere.

Di Maggio 6: L’astinenza da gol continua, stavolta però la prestazione migliora notevolmente. Sulla via della ripresa definitiva.

– dal 75′ Zarate Hidalgo 6: Secondo ingresso consecutivo in campo dalla panchina, aumenta la fiducia da Chivu. Potrebbe arrivare presto il suo momento.

Inter-Cagliari Primavera, pagelle – ATTACCO

Kamaté 6.5: Non segna un gol e neanche tira mai in porta, strano per un giocatore come lui. Aiuta però i compagni in fase di non possesso, facendo lavoro prezioso.

– dal 75′ Mosconi 6: Entra a risultato acquisito, lo fa egregiamente. Fa il velo decisivo per il gol di Berenbruch.

Spinacce 6: Purtroppo è costretto a uscire dopo 22 minuti a causa del pestone preso da Marcolini che è valso l’espulsione.

– dal 22′ Sarr 7: Devastante al suo ingresso. Ci mette pochissimo a trovare il gol di sinistro spostando di fisico Catena.

Owusu 7.5: Quando sta così bene è un fenomeno assoluto. Recupera palla in pressing, si sposta la palla sul destro e segna il secondo gol della partita. Dopo è uno show fino alla fine, la tecnica e gli scatti di Enoch fanno impazzire gli avversari.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Chivu 7: Altra prova convincente, terza vittoria consecutiva che consolida il primo posto. Mancano adesso 4 partite e l’obiettivo primo posto per andare direttamente in semifinale Play-Off è molto vicino. La squadra è entrata nel momento decisivo al top della forma, importante anche aver ritrovato un Enoch Owusu così in palla. Il periodo senza successi è ormai dimenticato e la classifica torna a sorridere. Cagliari annichilito dopo l’espulsione, nessun problema ad Interello.