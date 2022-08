Inter-Cagliari Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

Inter-Cagliari è la prossima partita in programma nel calendario nerazzurro del Primavera 1. La squadra di Chivu sarà protagonista in casa dopo aver perso il debutto stagionale in trasferta. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Cagliari Primavera 1

PRIMAVERA 1 IN CAMPO – La nuova Inter Under-19 di Cristian Chivu torna a giocare dopo il brutto debutto stagionale in quel di Bologna (vedi tabellino). Si va in campo per la 2ª giornata del Campionato Primavera 1 in casa contro il Cagliari di Michele Filippi, allenatore rossoblù. Ma quando si gioca Inter-Cagliari Primavera e dove? L’appuntamento è fissato per domani – sabato 27 agosto – a partire dalle ore 11:00, quando è previsto il fischio d’inizio presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI). Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 10:30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, le pagelle. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del Digitale Terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Inter-Cagliari verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). E potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.

Inter-Cagliari Primavera e non solo: tutta l’Inter su IN

Per qualsiasi aggiornamento, sia sulla partita dell’Inter Under-19 sia su quella della Prima Squadra, vi rimandiamo a Inter-News.it, sito e app (scaricala gratuitamente qui).