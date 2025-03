Inter-Cagliari Primavera 0-0, pagelle: Re Cecconi 6.5, male davanti!

L’Inter Primavera pareggia contro il Cagliari in un deludentissimo 0-0. Poche sufficienze, tutte in difesa tra cui Gabriele Re Cecconi. Male davanti gli attaccanti, le pagelle del match.

Calligaris 6.5: Decisivo sul finale quando esce a valanga sull’attaccante del Cagliari e salva dal gol avversario. Rimane l’unica azione in cui è coinvolto.

Inter-Cagliari Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Arriva poche volte sul fondo, ma lo fa in maniera efficace crossando e trovando due volte Spinacce. L’attaccante non ne approfitta.

Re Cecconi 6.5: Dominante in difesa, si prende le responsabilità da leader al posto di Alexiou e comanda dal primo all’ultimo minuto. Intervento importantissimo nel primo tempo in chiusura!

Garonetti 6.5: Segue il compagno di reparto e lo fa con particolare sicurezza. Non soffre mai l’Inter e tra i migliori c’è anche lui.

Maye 6.5: Si sta adattando al nuovo ruolo e Zanchetta gli sta cucendo un futuro anche da terzino. Altra buona prestazione sulla fascia.

Inter-Cagliari Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Venturini 5.5: Solo una conclusione verso la porta nel secondo tempo, niente di più. Non si vede in fase di rifinitura e non aiuta gli attaccanti.

Bovo 5.5: Il possesso è sterile, lento e mancano le verticalizzazioni soprattutto verso gli esterni. Leonardo è uno dei responsabili, brutta partita!

Topalovic 6: Stop di controbalzo con il destro, girata e tiro con il sinistro. Ciocci e il palo impediscono a Luka di segnare uno dei gol più belli della stagione.

– dall’85’ Lavelli S.V.

Inter-Cagliari Primavera, pagelle – ATTACCO

Pinotti 6.5: Nel primo tempo è l’unico a provarci puntando spesso l’uomo e cercando gli spunti per far male al Cagliari. Dopo gli prendono le misure e viene sostituito.

– dal 55′ De Pieri 6: Solo una volta riesce nel dribbling, si fa inghiottire dai ritmi e dall’aggressività della difesa del Cagliari.

Spinacce 5: Trova il tiro, ma non prende mai la porta. Avrebbe l’occasione di segnare di testa nel secondo tempo su cross di Della Mora, è impreciso.

Zouin 5.5: Prestazione negativa e difficile da giudicare. Di palle ne arrivano poche dalla sua parte, lui non fa nulla per cambiare il trend e assumersi responsabilità maggiori.

– dal 55′ Quieto 6: Entra meglio di Zouin, però il calcio di punizione al 92′ è irritante. Spreca una potenziale occasione calciando altissimo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 5: Inspiegabile la prestazione della sua Inter contro una squadra che ha riposato pochissimo dopo la Coppa Italia. Il Cagliari fisicamente sembra star meglio e non lascia nemmeno un’occasione in area di rigore ai nerazzurri. Possesso sterile, giro palla lento e mai un segnale di ripresa né dalla panchina né dal campo. Spreca l’occasione per salire al primo posto e rimane a -1 dalla Roma.