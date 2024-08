Inter-Bologna Primavera 1-1, il tabellino della prima giornata

Inter-Bologna Primavera è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita della prima giornata del Campionato Primavera 1 2024-2025.



APERTURA CON PAREGGIO – È da poco terminata Inter-Bologna Primavera, sfida valevole per la prima giornata del campionato di categoria che, da quest’anno, vede salire il limite di età da Under 19 a Under 20. Per il nuovo tecnico Andrea Zanchetta – che ha preso il posto di Cristian Chivu in panchina – la stagione si apre con un pareggio. Succede tutto nel primo tempo, quando con una zampata da vero rapace d’area Daniele Quieto insacca la rete che apre il risultato. Proprio mentre le squadre sono pronte a tornare negli spogliatoi al termine della prima frazione di gioco, però, arriva una vera e propria beffa: sugli sviluppi di calcio d’angolo la difesa è fin troppo disattenta e Papasov punisce sul secondo palo, trovando il gol che fissa il risultato sul pareggio. Nella ripresa entrambe le squadre provano a cercare la rete della vittoria, con anche tanti cambi, ma nessuna delle due riesce a trovare la via del gol che garantirebbe i tre punti, a causa anche dei ritmi non altissimi dovuti alla condizione e al grande caldo. Di seguito il tabellino di Inter-Bologna Primavera.

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA 1-1 – IL TABELLINO

Inter (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Garonetti, Alexiou (68′ Maye), Motta; Topalovic (46′ Pinotti), Bovo (73′ M. Zanchetta), Berenbruch; De Pieri (86′ Mosconi), Lavelli, Quieto (46′ Venturini).

In panchina: Zamarian, Zarate, Kangasniemi, Della Mora, Vanzulli, Re Cecconi.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Bologna (4-3-1-2): Happonen; Baroncioni, De Luca, Nesi (57′ Tsioungaris), Papazov; Menegazzo, Nordvall, Karlsson (57′ Lai); Ravaglioli; Tonin (68′ Oliviero), Mangiameli (68′ Tordiglione).

In panchina: Widmer, Gattor, Alvarez, Velliles, Mazzetti, Dimitrisin.

Allenatore: Claudio Rivalta.

Arbitro: Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino (Galasso – El Filali).

Gol: 35′ Quieto, 45′ Papasov (B).

Ammoniti: Papasov, Baroncioni, Mangiameli (B).

Recupero: 2′ PT, 5′ ST.