Inter-Bologna Primavera, Madonna punta la vetta: data e ora del match

Primavera, l’Inter Under-19 di Madonna con una vittoria otterrebbe il primo posto in solitaria scavalcando la Sampdoria, da oggi capolista. In programma Inter-Bologna, che arriva dopo il bel successo in trasferta per 2-0 sul campo della Lazio nella scorsa giornata

DATA E ORA − Dopo l’ottima vittoria per 2-0 ai danni della Lazio in trasferta, grazie alla doppietta di Cesare Casadei, l’Inter Under-19 di Armando Madonna torna nuovamente in campo in vista della 29ª giornata − la quattordicesima del girone di ritorno − del Campionato Primavera 1. In arrivo allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, il Bologna di Luciano Zauri, che attualmente si trova al tredicesimo posto in classifica a quota 27 punti. L’Inter, invece, è attualmente al secondo posto, a -1 dalla Sampdoria capolista (una gara in più) e a +2 da Juventus e Atalanta. L’appuntamento tra Inter-Bologna chiuderà la 29ª giornata ed è fissato per domani − domenica 13 giugno 2021 − a partire dalle ore 19.00. Come di consueto, Inter-News.it seguirà l’evento e aggiornerà i propri lettori dalle formazioni ufficiali fino al tabellino finale.