Inter-Bologna Primavera, le formazioni ufficiali: OK i reduci dalla prima squadra

Inter-Bologna, match della ventesima giornata del Campionato Primavera 1, prenderà il via alle 16.30 al Breda di Sesto San Giovanni. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: Chivu mette in campo i tre giocatori ieri in panchina con la prima squadra, ossia Franco Carboni, Casadei e Sangalli.



INTER-BOLOGNA PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-3-2-1): Rovida; Zanotti, Moretti, Hoti, F. Carboni; Fabbian, Sangalli, C. Casadei; V. Carboni, Jurgens; Abiuso.

In panchina: Basti, Botis, Fontanarosa, Silvestro, Andersen, Grygar, Mirarchi, Pelamatti, Owusu, Curatolo, Zuberek, Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

Bologna (3-4-1-2): Bagnolini; Stivanello, Mercier, Motolese; Wallius, Pyythia, Bynoe, Annan; Urbanski; Paananen, Pagliuca.

In panchina: Franzini, Cavina, Sakho, J. Casadei, Raimondo, Arnofoli, Corazza, Cossalter, Wieser, Cupani, Pietrelli, Lahdenmaki.

Allenatore: Luca Vigiani