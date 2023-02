Inter-Bologna Primavera, le formazioni ufficiali: conferma in attacco

Inter-Bologna Primavera è la sfida in programma oggi alle ore 13 e valevole per la diciottesima giornata del campionato di categoria: sono appena state comunicate le formazioni ufficiali. Chivu conferma la presenza di Valentin Carboni nell’undici titolare, proprio come nelle ultime due gare di campionato e UEFA Youth League.

FORMAZIONI UFFICIALI – Si prepara a scendere in campo l’Inter Primavera di Cristian Chivu, che continuerà a fare affidamento sul talentino Valentin Carboni. Da riscattare la sconfitta ai rigori e l’eliminazione dalla UEFA Youth League contro il Rukh Lviv, ma soprattutto è necessario dare continuità alla vittoria contro il Napoli e continuare a scalare la classifica del campionato. Di seguito le formazioni delle due squadre.

INTER-BOLOGNA PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Inter: Calligaris; Fontanarosa, Martini, Grygar, Pozzi, Kassama, Di Maggio, Curatolo, Esposito, Nezirevic, Carboni.

In panchina: Botis, Zamarian, Stankovic, Stabile, Kamate, Biral, Dervishi, Stante, Owusu, Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu.

Bologna: Franzini, Wallius, Anatriello, Raimondo, Corazza, Bynoe, Diop, Stivanello, Rosetti, Motolese, Urbanski.

In panchina: Raffaelli, Verardi, Laureana, Mercier, maltoni, Mazia, Baroncioni, Mmaee, Busato, Crociati, Menegazzo.

Allenatore: Luca Vigiani.