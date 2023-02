Inter-Bologna Primavera 1-1: la squadra di Chivu viene fermata sul pari

Inter-Bologna Primavera finisce 1-1. Nessun gol nel secondo tempo non cambia dunque il risultato del primo (vedi report).

SECONDO TEMPO – Le due squadre cominciano il secondo tempo come avevano finito il secondo. Partono subito forte e dopo nemmeno dieci minuti hanno entrambe un’occasione importante. Prima il Bologna, sempre con il solito Raimondo che solo davanti al portiere conclude a lato. L’Inter reagisce subito dopo con Luca Di Maggio che da distanza ravvicinata non riesce a concludere al meglio. La partita continua ad essere divertente con azioni da una parte e dell’altra. Il risultato però rimane sull’1-1 e Cristian Chivu decide di cambiare l’undici iniziale. Al 73′ esce male Alessandro Calligaris e il pallone diventa buono per Andrea Mazia. Conclusione stoppata da Alem Nezirevic forse con un braccio, ma l’arbitro fa continuare. Il terzino destro viene graziato dal direttore di ara per la seconda volta oggi. L’Inter orfana di Valentin Carboni e Nikola Iliev perde fantasia e qualità. Diventa così impossibile rendersi davvero pericolosi per la squadra di Chivu. Nessuna rete nel secondo tempo, i nerazzurri vengono fermati sull’1-1 dal Bologna.